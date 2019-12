De Italiaanse minister van onderwijs Lorenzo Fioramonti heeft woensdag laten weten zijn functie neer te leggen nadat zijn ministerie niet de miljarden heeft gekregen die volgens hem nodig zijn om het onderwijs in het land te verbeteren.

Fioramonti heeft zijn ontslag op 23 december per brief aan premier Giuseppe Conte aangekondigd. Al bij zijn aantreden dreigde Fioramonti met opstappen als de onderwijsuitgaven niet met 3 miljard euro werden verhoogd in de begroting van 2020. Maandag werd het budget van 2020 door de regering goedgekeurd, zonder de 3 miljard voor onderwijs.

"Het zou voor niemand een verrassing moeten zijn dat een minister zijn woord houdt," vertelde Fioramonti woensdag een persbureau Reuters. Hij behoudt zijn zetel in het parlement en zegt van plan te zijn de huidige regering vanuit daar te blijven steunen.

Uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling blijkt dat westerse landen gemiddeld 5 procent van het bruto binnenlands product aan basisonderwijs en universitair onderwijs uitgeven. Italië staat daarbij onderaan de lijst, met een gemiddelde investering van 3,6 procent aan onderwijs.

Het opstappen van Fioramonti valt zwaar voor zijn partij, de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S). Bij de partij heerst al een tijd interne ontevredenheid over de partijvoorzitter Luigi Di Maio en de koers van de partij. Eerder deze maand stapten al vijf senatoren van de Vijfsterrenbeweging over naar de meer rechtse Liga-partij.