Een Russische activist is door het leger onder dwang naar een luchtmachtbasis op het afgelegen Russische eiland Nova Zembla gebracht, zegt oppositieleider Alexei Navalny woensdag.

De activist Ruslan Shaveddinov is naar Nova Zembla gebracht omdat hij volgens het leger zijn dienstplicht zou ontwijken. De archipel ligt zo'n 2.000 kilometer ten noorden van Moskou.

Navalny is de belangrijkste oppositieleider in Rusland. Shaveddinov hielp hem tijdens zijn verkiezingscampagne in 2018 en presenteerde een televisieprogramma van de oppositie. Hij werkte voor de anticorruptieorganisatie van Navalny als projectmanager op het moment dat hij gearresteerd werd.

Afgelopen maandag werd Shaveddinov aangehouden in zijn appartement in Moskou. Veiligheidsdiensten forceerden de deur en schakelden de elektriciteit uit. Zijn simkaart werd op afstand onbruikbaar gemaakt.

Vanuit Nova Zembla belde Shaveddinov woensdag naar Navalny met een geleende telefoon. Hij zou zijn dienstplicht op een luchtmachtbasis op het Arctische eiland moeten uitzitten en zou onder continu toezicht staan van een soldaat die hem tot op de wc volgt. Zijn telefoon is in beslag genomen.

De locatie van Nova Zembla (Beeld: Google Maps).

Wat is er gebeurd?

In Rusland bestaat een verplichte dienstplicht van twaalf maanden voor alle mannen tussen de 18 en 27. Shaveddinov was hiertegen in beroep gegaan op medische gronden, maar verloor daarover maandag een rechtszaak.

Navalny houdt vol dat de activist een goed gedocumenteerde ziekte heeft, die hem vrijstelt van de verplichte militaire dienst. Hij zegt dat de dienstplicht wordt gebruikt om mensen illegaal vast te zetten en spreekt van kidnapping.

Russische ordetroepen arresteren Shaveddinov tijdens een protest tegen de regering op 12 juni 2017 (Beeld: Reuters).

Autoriteiten zeggen dat actie legaal is

Activisten van de Russische oppositie vergelijken de actie met de manier waarop dissidenten in de voormalige Sovjet Unie en tsaristisch Rusland naar verre uithoeken van het land werden gedeporteerd.

Colonel Maxim Loktev zegt dat Shaveddinov de dienstplicht probeerde te ontwijken en dat de rechter oordeelde dat hij zijn dienstplicht moet uitzitten.

"Als hij de dienstplicht probeerde te ontwijken, brak hij de Russische wet", reageert een woordvoerder van het Kremlin. In dat geval is volgens de woordvoerder "alles geheel volgens de wet verlopen".