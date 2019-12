De Britse koningin Elizabeth II heeft woensdag in haar jaarlijkse kerstspeech verteld dat ze onder de indruk is van jonge activisten, die zich dit jaar bijvoorbeeld hard hebben gemaakt voor het klimaat. "De uitdagingen waar de huidige generatie jongeren voor staat, zijn anders dan die waar mijn generatie mee te maken kreeg", aldus de monarch.

De koningin prees de toewijding van nieuwe generaties die iets aan de problemen doen, zoals haar generatie dat in de Tweede Wereldoorlog deed. Elizabeth diende tijdens oorlog in het Britse leger en was getraind als monteur.

Koningin Elizabeth riep ook op tot verzoening en samenwerking. Als voorbeeld noemde ze de herdenking van D-day, de dag waarop de geallieerden het door Duitsland bezette Europa binnenvielen.

"Op het 75e jubileum van die strijd kwamen gezworen vijanden samen voor vriendelijke herdenkingen aan weerszijden van het Kanaal en lieten zij oude geschillen achter zich", sprak de Britse monarch.

"Door bereid te zijn oude geschillen achter ons te laten en samen voorwaarts te gaan, eren wij de vrijheid en democratie waar we een hoge prijs voor hebben betaald."

“Kleine stappen kunnen een wereld van verschil maken in de wereld.” Koningin Elizabeth II

Koningin maakt vergelijking met maanlanding

Verder noemde de koningin het vijftigjarig jubileum van de eerste maanlanding. "Als kind had ik me nooit kunnen voorstellen dat er mensen op de maan zouden lopen", aldus Elizabeth.

De koningin zei verder dat "kleine stappen een wereld van verschil kunnen maken in de wereld". Het was een verwijzing naar de beroemde uitspraak van astronaut Neil Armstrong: "Een kleine stap voor een mens, een grote sprong voor de mensheid." Daarbij noemde ze ook de verschillende organisaties en hulpdiensten die zich inzetten om anderen te helpen.

Naast de boodschap van verzoening, erkende de koningin ook dat 2019 een "jaar met obstakels" was. Het Verenigd Koninkrijk kreeg onder meer te maken met slepende Brexit-onderhandelingen die deze maand uitmondden in nieuwe verkiezingen. De Conservatieven wonnen hierbij een grote meerderheid in het Britse Lagerhuis, waardoor premier Boris Johnson vrijdag zijn Brexit-deal door het parlement wist te krijgen.

Ook noemde de Britse koningin de geboorte van haar achtste achterkleinzoon. In mei werd Archie geboren, de zoon van prins Harry en Meghan Markle.

'Omstreden prins Andrew niet bij kerkdienst met familie'

De omstreden Britse prins Andrew was volgens BBC News woensdag niet aanwezig bij de kerkdienst die de koninklijke familie woensdag bijwoonde. Hij woonde een eerdere dienst bij dan zijn familieleden en was niet bij de begroeting van het publiek.

Andrew legde in november zijn publieke taken neer vanwege de ophef rond zijn vriendschap met de voor seksueel wangedrag veroordeelde multimiljonair Jeffrey Epstein.

Prins Philip, die dinsdag na vier dagen uit het ziekenhuis werd ontslagen, was evenmin aanwezig bij de kerkdienst.