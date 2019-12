Zeker vijftig huizen in een arme buurt in de Chileense kustplaats Valparaíso zijn dinsdag door een brand verwoest.

Tijdens Kerstavond moesten mensen vanwege de brand uit hun huizen vluchten. Sommigen verloren al hun bezittingen, anderen zelfs hun huisdieren.

"De gehele brandweer van Valparaíso is ingezet. De brand heeft bijna vijftig woningen in zijn greep", meldt de brandweer op Twitter. Twee nabijgelegen buurten zijn uit voorzorg geëvacueerd. Ook werd bij 90.000 huizen de elektriciteit afgesloten.

De brandweer stelt dat de brand in een bosrijk gebied is ontstaan en vanwege de hoge temperatuur en sterke wind is overgeslagen naar stedelijk gebied. De meeste huizen in de wijk zijn van hout en staan dicht bij elkaar, waardoor de brand makkelijk kon overslaan.

De burgemeester van Valparaíso denkt dat de brand is aangestoken.