Bij een aanval door opstandelingen op een legerbasis in de noordelijke provincie Soum in Burkina Faso zijn dinsdag 35 burgers om het leven gekomen.

President Roch Marc Kabore heeft na de aanval twee dagen van nationale rouw afgekondigd in het West-Afrikaanse land.

De opstandelingen vielen dinsdagochtend de legerbasis binnen. Na enkele uren werden ze door de militairen verdreven. "Terwijl ze vluchtten, doden de terroristen op een laffe manier 35 burgers, waaronder 31 vrouwen," aldus de regering van Burkina Faso in een afzonderlijke verklaring.

Het is de afgelopen maanden onrustig in het land vanwege een toename van geweld. In december van vorig jaar besloot de regering van Burkina Faso de noodtoestand uit te roepen in noordelijke provincies van het land, die grenzen aan Mali.

In november kwamen veertig mensen om het leven bij een aanval op een konvooi van mijnwerkers in het oosten van het land.

Vanwege het geweld zijn er afgelopen jaar honderden mensen omgekomen en zijn zeker een miljoen mensen op de vlucht geslagen.