Het parlement in Irak is dinsdag akkoord gegaan met een kieswet waar de demonstranten in het land al maanden om vragen. De actievoerders hopen dat toekomstige parlementsverkiezingen dankzij de nieuwe wet eerlijker gaan verlopen.

Deelnemers van de verkiezingen hoeven niet langer bij een politieke partij te horen. Daarnaast moeten alle parlementariërs een specifiek kiesdistrict vertegenwoordigen, nu worden er provincies vertegenwoordigd.

Een eerdere poging om de kieswet door het parlement te krijgen, strandde vorige week woensdag. De wet is een belangrijke eis van de Irakezen die al sinds 1 oktober actievoeren tegen het politieke systeem in het land.

De demonstranten menen dat het systeem gepaard gaat met corruptie en ervoor zorgt dat veel burgers in armoede blijven leven. Dit komt door zelfverrijking van de gevestigde orde. Door de rol van partijen bij de verkiezingen te verkleinen, moet ook hun invloed en corruptie afnemen.

Het zijn vooral jongeren die protesteren, wat niet verrassend is aangezien ze een slecht toekomstperspectief hebben. Meerdere protesten zijn in de afgelopen maanden flink uit de hand gelopen. Het dodental ligt inmiddels boven de 450.

Demonstranten hebben nog meer eisen

Het is zeer onwaarschijnlijk dat er nu meteen een einde komt aan de aanhoudende protesten. De deelnemers eisen namelijk ook nog de verwijdering van de gehele politieke klasse en een onafhankelijke premier die niet gebonden is aan een partij.

De Iraakse premier Adel Abdul-Mahdi besloot vorige maand vanwege de onrust op te stappen. Volgens de wet moest uiterlijk vorige week donderdag een opvolger worden aangewezen voor Abdul-Mahdi, die momenteel de functie van interim-premier bekleed. Die keuze blijft echter uit doordat parlementsleden het niet eens kunnen worden over wie Abdul-Mahdi moet opvolgen.