Op tweede kerstdag 2004 zorgde een zware zeebeving voor de kust van het Indonesische eiland Sumatra voor een tsunami die zich met een snelheid van 900 kilometer per uur over de Stille Oceaan verspreidde. Het is donderdag 15 jaar geleden dat de tsunami het vasteland van Zuidoost-Azië bereikte waardoor meer dan 230.000 mensen overleden, honderdduizenden mensen gewond raakten en miljoenen mensen dakloos werden.

De zeebeving had een kracht van ruim 9 op de schaal van richter. (Foto: Reuters)

De zwaarst getroffen landen waren Indonesië, Sri Lanka, India en Thailand. (Foto: Reuters)

Onder de doden waren 36 Nederlanders.Via Giro 555 van de SHO werd destijds 208 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de tsunami. Verdeeld over drie landen kregen 3 miljoen mensen hulp. (Foto:Reuters)

In Sri Lanka kostte het tsunami aan meer dan 2.500 mensen het leven (Foto:Reuters)

Vrouwen strooien bloembladen in Indiase wateren tijdens een gebedsceremonie in Chennai voor de slachtoffers van de tsunami in 2004. (Foto: Reuters)