De politie in de Amerikaanse staat Kentucky heeft de jacht geopend op een of meerdere mensen die 21 dieren uit een kudde verwilderde paarden doodschoot. Een plaatselijk asiel omschreef de plaats delict als een "slagveld voor paarden".

Volgens de groep Dumas Rescue, die het asiel runt, waren onder de dode dieren drachtige merries en veulens. De groep looft een beloning van 20.000 dollar (18.000 euro) uit voor de tip die naar de dader(s) leidt. De paarden werden doodgeschoten met een vuurwapen van een laag kaliber, aldus de politie, die er verder vanuit gaat dat de dieren nagenoeg gelijktijdig werden gedood.

De paarden maakten deel uit van een kudde van ongeveer 35 dieren, die door een groot gebied in het oosten van de staat zwerft. Dat maakt de zoektocht naar overlevende dieren lastig. Het lijkt erop dat de dieren een tijdlang werden nagejaagd. De eerste dode dieren werden op 16 december gemeld bij de autoriteiten. Afgelopen zondag werden nog zes karkassen aangetroffen.

De plaatselijke sheriff, John Hunt, zegt dat de dader op z'n minst op een aanklacht wegens dierenmishandeling kan rekenen. Hij noemde het een van de ergste gevallen van dierenmishandeling die hij tijdens zijn loopbaan heeft gezien.

"Dit is heel onmenselijk en het is een heel wrede actie van iemand die blijkbaar simpelweg niets anders te doen had", zei hij tegen de lokale nieuwsomroep WYMT.

Dierenrechtengroep zoekt naar overlevende paarden

De paardenkudde bestond vooral uit dieren die door hun eigenaren waren verlaten. De dieren waren niet schuw en lieten zich vaak voeren door inwoners van het gebied.

Dumas Rescue probeert momenteel eventuele overlevende paarden uit de kudde te vinden en hen elders onder te brengen. Volgens de groep zal dit een lastige opgave worden, zelfs als de dieren worden gevonden, omdat de paarden waarschijnlijk zeer gestrest zullen zijn.