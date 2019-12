Een Spaanse tv-verslaggever die haar collega's tijdens een live-uitzending vertelde dat ze "morgen niet naar werk" zou komen, omdat ze de hoofdprijs in de jaarlijkse kerstloterij had gewonnen, blijkt maar op een klein deel van het totale prijzengeld aanspraak te kunnen maken. Ze heeft haar verontschuldigingen aangeboden.

Natalia Escudero, die voor de publieke omroep RTVE werkt, werd vastgelegd terwijl ze gillend vierde dat de hoofdprijs op haar lotnummer was gevallen en op en neer sprong in een regen van champagne, schrijft de Spaanse krant La Vanguardia.

Escudero dacht een flink geldbedrag te hebben gewonnen, maar ontdekte later dat haar 'slechts' 5.000 euro ten deel was gevallen.

De hoofdprijs van 'El Gordo' ('De Dikke') bedraagt 4 miljoen euro, maar dat bedrag kan ook worden verdeeld onder meerdere winnaars.

Escudero bood haar verontschuldigingen aan voor haar "emotionele" reactie tijdens de uitzending. Toen ze later tijdens het programma weer in beeld kwam, ritste ze zogenaamd haar mond dicht.

De journalist ontving veel kritiek van kijkers die dachten dat ze inderdaad miljoenen had gewonnen en meteen haar ontslag had ingediend.

'Geen leugen, want ik ga op vakantie'

Escudero liet via Twitter weten dat ze door "persoonlijke omstandigheden" een paar "moeilijke" maanden achter de rug heeft, maar dat ze na een loopbaan van 25 jaar in de journalistiek nog steeds "een helder geweten" heeft en trots is op haar "rigoureuze werk, dat zichzelf heeft bewezen".

"Het is triest dat Natalia Escudero nu bekendstaat als 'die manipulatieve en leugenachtige journalist van RTVE'", schreef ze.

Escudero bood haar excuses aan voor de verwarring, maar liet ook weten dat ze niet heeft gelogen toen ze zei de dag na de trekking niet op kantoor te komen. "Ik ga op vakantie", schreef ze.