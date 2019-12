Bij een busongeluk in Indonesië zijn maandagavond (lokale tijd) minstens 24 doden gevallen. Ook raakten er dertien mensen gewond, meldt persbureau AFP.

De bus stortte neer in een 150 meter diep ravijn in de provincie Zuid-Sumatra en kwam in een rivier terecht.

Het busongeluk vond plaats nabij het dorp Pagar Alam, in een afgelegen en steile omgeving. De omgeving belemmert de reddingsactie.

Meerdere gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens een woordvoerder van de lokale politie zouden er nog mensen vastzitten in de bus. Ook bestaat de kans dat er mensen in de rivier liggen.

Er zou geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken zijn geweest.

Er vinden vaker grote busongelukken plaats in de regio. Dat komt omdat de voertuigen er vaak oud zijn en slecht worden onderhouden. Ook is het wegdek er vaak slecht.