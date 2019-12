In de Syrische provincie Idlib zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen, nadat Syrische regeringstroepen een nieuwe aanval hebben geopend op de regio. Ze zijn gevlucht richting de Turkse grens.

Het leger van Syrië heeft het gemund op de de stad Maaret al-Numan. Sinds vorige week is daar een toenemend aantal luchtaanvallen.

De stad ligt aan de snelweg die de hoofdstad Damascus verbindt met de stad Aleppo, in het noorden van Syrië.

Turkije kan vluchtelingenstroom niet aan

Zondag waarschuwde president Recep Tayyip Erdogan dat het land een nieuwe instroom van vluchtelingen niet aankan. Hij sprak van een vluchtelingenstroom van 80,000. Volgens de Humanitarian Relief Foundation gaat het zelfs om 120.000 mensen.

Op dit moment bevinden zich al ongeveer 3.7 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije.

Volgens de Turkse president zal de nieuwe stroom aan Syriërs die naar Turkije komen voor heel Europa een probleem vormen, omdat Turkije ze niet allemaal kan opvangen.

In Syrië woedt al 8,5 jaar een burgeroorlog. Idlib is het laatste belangrijke grondgebied in Syrië dat nog in het bezit is van rebellen. De Syrische president Bashar Al Assad probeert Idlib daarom te heroveren. Hij wordt ondersteund door Rusland. Turkije ondersteunt de rebellen.