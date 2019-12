De politie in Nieuw-Zeeland stopt met het zoeken naar twee mensen die vermist raakten na de uitbarsting van de vulkaan White Island eerder deze maand.

De politie gaat ervan uit dat de laatste twee vermisten niet meer in leven zijn. Het dodental als gevolg van de vulkaanuitbarsting zou hiermee op negentien uitkomen.

Het gaat om een zeventienjarige toeriste uit Australië en een veertigjarige reisleider uit Nieuw-Zeeland. Naar alle waarschijnlijkheid zijn hun lichamen in de oceaan rond het eiland terechtgekomen.

Begin deze maand kwam de vulkaan White Island tot uitbarsting. Er waren op het moment van de uitbarsting zeker 47 toeristen op het vulkaaneiland. Dertien mensen waren op slag dood. Ongeveer dertig anderen raakten gewond.

Vorige week werden zes dodelijke slachtoffers geborgen. De lichamen van de laatste twee vermisten werden dus niet aangetroffen op het eiland.

White Island is een actieve vulkaan. De politie onderzoekt waarom toeristen op het eiland mochten zijn, terwijl er een groot risico op een vulkaanuitbarsting was. Het Nieuw-Zeelandse vulkaaneiland is een populaire locatie voor dagtrips.