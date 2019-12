De Amerikaanse president Donald Trump zei afgelopen weekend in een tirade tegen windmolens dat hij "wind nooit begrepen heeft". De president van de Verenigde Staten heeft zich al vaker kritisch uitgelaten over windmolens.

"Ik weet veel van windmolens. Ik heb ze beter bestudeerd dan iedereen die ik ken", aldus de president in een toespraak voor de Amerikaanse conservatieve jongerenorganisatie Turning Point USA.

Trump ging door door te zeggen dat windturbines gevaarlijke stoffen de atmosfeer in stuwen, maar zei niet waar hij dit vandaan had. De president voegde toe dat de windmolens "vogelbegraafplaatsen" veroorzaken. "Wil je ooit een vogelbegraafplaats zien? Ga dan eens onder een windmolen staan. Je zal meer vogels zien dan je ooit in je leven hebt gezien."

Trump gaf ook nog commentaar op het uiterlijk van de molens. "Ze hebben allerlei verschillende kleuren. Ze zijn een soort van wit maar sommigen zijn oranje-wit. Oranje is mijn lievelingskleur".

Trump zei eerder dat windmolens kanker veroorzaken

Eerder zei Trump al eens dat het geluid van windmolens kanker veroorzaakt, een uitspraak die niet wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.

In diezelfde toespraak stelde de president ook dat de waarde van huizen 75 procent kan dalen als de woningen naast een windmolen staan. Ook deze uitspraak kon niet met onderzoek worden ondersteund, al blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat een hoge windmolen naast een huis de waarde wel negatief kan beïnvloeden.

Trumps afkeer voor windturbines gaat volgens CNN terug naar ver voor zijn politieke carrière. De president heeft jaren gestreden om de bouw van windmolens naast zijn golfbaan in Schotland te voorkomen.