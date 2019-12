Na Kerst worden er in Australië opnieuw extreem hoge temperaturen verwacht, meldt de Australische brandweer. Gevreesd wordt dat bestaande natuurbranden zich sneller uitbreiden en er weer nieuwe branden ontstaan.

Australische natuurbranden Tot nu toe zes personen om het leven gekomen

Afgelopen weekend 180 huizen verwoest

In totaal 3,7 miljoen hectare afgebrand

Honderd actieve branden in staat New South Wales

Met een zwakkere wind en lagere temperaturen is het weer tijdens Kerst relatief gunstig in Australië. Deze dagen worden gebruikt om de locaties van de bosbranden beter in kaart te brengen, meldt de brandweer. Ook wordt gekeken naar hoe de bestaande branden het best kunnen worden ingesloten.

In het weekend na Kerst worden er volgens het Australische weerbureau Bureau of Meteorology weer hoge temperaturen van rond de 40 graden verwacht. Vorige week werd er met een gemiddelde van bijna 41 graden een nieuwe recordtemperatuur behaald. In sommige regio's kwam het kwik zelfs boven de 45 graden.

Stad volledig in de as gelegd

Afgelopen weekend hebben de branden in Australië weer veel schade aangericht. De stad Balmoral in de staat New South Wales, waar ongeveer 400 mensen wonen, is bijna volledig in de as gelegd.

De premier van New South Wales, Gladys Berejiklian, heeft op 19 december voor de tweede keer de noodtoestand in de staat uitgeroepen. New South Wales is een van de staten waar door hitte en droogte de meeste bosbranden woeden.