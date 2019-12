Bronnen binnen de Iraanse overheid zeggen dat er 1.500 dodelijke slachtoffers zijn gevallen in minder dan twee weken na het uitbreken van de protesten op 15 november, meldt persbureau Reuters. Ook stellen de bronnen dat Grootayatollah Ali Khamenei de opdracht gaf "alles te doen wat nodig is" om de protesten te beëindigen.

Het door de bronnen genoemde aantal is veel hoger dan oorspronkelijk gedacht. Deze maand werd het dodental door Amnesty International nog op minstens 304 geschat. De Amerikaanse overheid denkt dat het gaat om velen honderden slachtoffers.

Lang was het onduidelijk hoeveel mensen er om zijn gekomen in Iran, onder meer omdat het internet door de regering geblokkeerd werd. In het land braken op 15 november protesten uit nadat de regering plotseling de prijs van brandstof verhoogde. Veel armere inwoners kwamen hierdoor in financiële problemen. Een aantal dagen nadat de protesten uitbraken, kwamen er berichten binnen over ordetroepen die met scherp op betogers op betogers schoten. 7.000 mensen zouden gearresteerd zijn.

Onder de doden zouden volgens Reuters minstens zeventien minderjarigen en 400 vrouwen zijn, zowel als leden van de veiligheidsdiensten en ordetroepen. De informatie komt van drie bronnen binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken, gebaseerd op cijfers van moratoriums, ziekenhuizen, uitvaartcentra en de veiligheidsdiensten.

Ayatollah gaf veiligheidsdiensten carte blanche

De hoogste religieuze leider van Iran Grootayatollah Ali Khamenei gaf de opdracht "alles te doen wat nodig is" om de protesten te beëindigen, zeggen de drie bronnen tegen Reuters. Het verhaal wordt bevestigd door een vierde ambtenaar.

Op 17 november, de tweede dag van de protesten, riep Khamenei hoge overheidsfunctionarissen bijeen voor een nachtelijk noodoverleg.

Die dag hadden het protest zich al naar 100 steden uitgebreid en een politiek karakter gekregen. Betogers in de hoofdstad Tehran verbrandden portretten van Khamenei en riepen op tot het afschaffen van de Islamitische Republiek, zeggen ooggetuigen en bleek volgens Reuters uit beeldmateriaal op sociale media.

De 80-jarige Khamenei zou die nacht tijdens het overleg gezegd hebben: "De Islamitische Republiek is in gevaar. Doe alles wat nodig nodig is om er een einde aan te maken. Je hebt mijn bevel."

Dag later schieten ordetroepen met scherp

De dag na het vermeende bevel van Khamenei schoten veiligheidstroepen willekeurig en zonder waarschuwingen met scherp op demonstranten. Berichten kwamen binnen over standrechtelijke executies en beschietingen vanaf daken en helikopters. In de regio Mahshahr zouden daarbij tanks ingezet zijn.

De bronnen stellen dat Khamenei in die tijd op de hoogte is gehouden van het aantal slachtoffers en het gewelddadige optreden tegen de demonstranten.

Het hoge dodental zou betekenen dat dit een van de bloedigste optredens tegen Iraanse betogers is sinds het uitbreken van de Islamitische Revolutie in 1979. Honderden mensen kwamen hier toen bij om, al is nog altijd discussie over hoeveel slachtoffers het precies betrof.

Grootayatollah Ali Khamenei maakt een speech in Tehran (Beeld: Reuters).

Buitengewoon veel geweld gebruikt

Voor Iran is de mate van geweld die in november is gebruikt tegen betogers relatief gezien ongekend hard. In 2009 kwamen bijvoorbeeld zo'n 72 mensen om bij protesten. Betogers demonstreerden toen tegen de herverkiezing van president Mahmoud Ahmadinejad.

Toen demonstranten in 2017 en 2018 weer de straat op gingen, ditmaal uit onvrede met de slechtlopende economie, vielen er ongeveer 20 slachtoffers.

Iran worstelt met sancties en economie

Iran worstelt met hoge inflatie en werkloosheidscijfers, maar heeft weinig bewegingsruimte vanwege de door de internationale gemeenschap opgelegde sancties.

Het werkloosheidspercentage in Iran is 12,5 procent. Maar dit aandeel is twee keer zo hoog onder de miljoenen jonge mensen die in Iran wonen. Zij hebben in eerdere demonstraties de gevestigde orde beschuldigd van economisch wanbeleid en corruptie.