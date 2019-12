Het openbaar ministerie in Saoedi-Arabië heeft maandag de doodstraf aangekondigd voor vijf verdachten in de zaak rond Jamal Khashoggi, de kritische Saoedische journalist die in oktober 2018 werd vermoord in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel.

Drie anderen krijgen gevangenisstraffen die in totaal 24 jaar bedragen, aldus de aanklagers. Informatie over de identiteit van de verdachten werd niet gegeven. De rechtspraak is in Saoedi-Arabië niet openbaar. In totaal stonden elf verdachten terecht in de zaak.

Onder de verdachten was een tweetal hooggeplaatste oud-functionarissen. Saud Al Qahtani, voormalig media-adviseur van de Saoedische kroonprins en de facto staatshoofd Mohammad Bin Salman, werd vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van de journalist. Oud-inlichtingenchef Ahmed Al Asiri werd vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Jamal Khashoggi werkte decennialang als journalist in Saoedi-Arabië. De journalist vertrok toen hij zich daar niet meer veilig voelde, nadat hij kritiek op de kroonprins had geuit. Hij ging in de Verenigde Staten wonen en was onder meer actief voor The Washington Post. Tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel, waar hij het papierwerk wilde regelen om te kunnen trouwen met zijn Turkse verloofde, verdween Khashoggi.

Saoedische kroonprins blijft buiten schot

Uit onderzoek bleek dat de journalist in het consulaat werd vermoord door een team dat speciaal voor dat doel was ingevlogen uit Saoedi-Arabië. Zijn lichaam werd in stukken gesneden en het pand uitgesmokkeld. Khashoggi's resten zijn nooit gevonden.

Critici stellen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat kroonprins Bin Salman - die als een autocraat regeert - niet op de hoogte was van het moordcommando, zoals het Saoedische koningshuis beweert. Het officiële verhaal uit Riyad luidt dat de moordenaars op eigen houtje handelden. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en verschillende westerse overheden gaf Bin Salman wel degelijk de opdracht om Khashoggi om te brengen.

VN-speciaal rapporteur Agnès Callamard noemde de moord op Khashoggi een "buitengerechtelijke executie" en riep op tot onderzoek naar de rol van Bin Salman.