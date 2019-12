Het Witte Huis pauzeerde financiële militaire steun aan Oekraïne 91 minuten na afloop van het omstreden telefoongesprek tussen president Donald Trump en president Volodymyr Zelensky, bleek zondag uit vrijgegeven overheidsdocumenten die zijn opgevraagd door The Center For Public Integrity.

Tussen de documenten zit een e-mail van Mike Duffey, een hoge ambtenaar in het Witte Huis, gericht aan het ministerie van Defensie. Daarin draagt hij het departement op "even te wachten" met de voorgenomen hulp aan Oekraïne. Hij voegt eraan toe dat dit aan zo min mogelijk mensen verteld moet worden "gezien de gevoelige aard van deze informatie".

De e-mail werd om 11.04 uur verstuurd. Dat was 91 minuten na het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky. Hierin vertelde Zelensky de Amerikaanse president dat Oekraïne "bijna klaar" was om meer antitankraketten te kopen.

Trump reageerde hierop met de vraag om onder meer de zoon van zijn politieke rivaal Joe Biden te onderzoeken. "Doe ons een gunst", zei hij. Het telefoongesprek leidde vorige week woensdag tot de impeachment van Trump door het Huis van Afgevaardigden.

Democraten willen getuigen horen

Democraten stellen dat de mail bewijst dat er getuigen gehoord moeten worden tijdens de laatste fase van het afzettingsonderzoek in de Senaat. Hier zijn de Republikeinen tegen en zij bepalen de regels van het proces.

Binnenkort besluit de Senaat of Trump ook echt afgezet wordt, een datum hiervoor staat nog niet vast. Het is onwaarschijnlijk dat de president wordt afgezet, omdat de Senaat in handen is van veelal aan Trump loyale Republikeinen.

Medewerkers waren bang wet te overtreden

De mail veroorzaakte veel nervositeit op het Office of Management and Budget (OMB), dat de beslissing moest uitvoeren. Volgens de wet mag het Witte Huis namelijk niet zonder toestemming uitgaven tegenhouden die het Congres heeft goedgekeurd. De uitgaven moesten voor het einde van het fiscale jaar op 30 september gedaan zijn, wat de onrust op het OMB vergrootte.

Het bureau wrong zich vervolgens in allerlei bochten om aan de wet te voldoen en gebruikte een systeem van pauzes. Tot acht keer toe werd eenzelfde voetnoot geplakt op documenten, waarin het tegenhouden van hulp een tijdelijke maatregel genoemd werd. Medewerkers van het OMB en anderen lobbyden ondertussen koortsachtig om de financiële steun door te zetten en aan de wet te voldoen. Er werden meetings gehouden, strategieën opgesteld en leden van Trumps kabinet werden benaderd.

Hoe is er gereageerd?

De woordvoerder van het OMB laat in een reactie weten dat de e-mail van Duffey uit de context is gehaald, schrijft BBC News.

"Het is roekeloos om het tegenhouden van de fondsen te verbinden aan het telefoongesprek. Zoals al publiekelijk is vastgesteld, is het pauzeren van de steun aangekondigd in een interdepartementaal overleg op 18 juli", citeert BBC. "Om een zin uit één e-mail te halen en de context daarin niet mee te nemen, is misleidend in niet accuraat", vervolgt ze.

Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat, zegt dat Duffey in de Senaat moet komen getuigen. "Een hoge ambtenaar, die wij gevraagd hebben (om te getuigen, red.) zegt negentig minuten nadat Trump Zelensky belde: 'Stop de hulp.' En zegt daarbij dat het stilgehouden moet worden. Wat heb je nog meer nodig?"