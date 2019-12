Tijdens een grote vechtpartij in een gevangenis in Honduras zijn zondag (lokale tijd) minstens zestien doden gevallen. Twee gedetineerden raakten gewond. Twee dagen eerder vielen er minstens achttien doden en zestien gewonden in een andere Hondurese gevangenis.

De gevechten van zondag vonden plaats in El Porvenir, ongeveer 70 kilometer ten oosten van de hoofdstad Tegucigalpa.

Vrijdag vonden er in de noordelijke havenstad Tela eveneens grote vechtpartijen plaats in een gevangenis. Ook toen kwamen minstens achttien gevangenen om. Zestien gedetineerden raakten toen gewond. Dit was volgens persbureau Reuters een van de ergste geweldsincidenten in een Hondurese gevangenis.

Woensdag riep de regering van het Centraal-Amerikaanse land de noodtoestand uit in het gevangeniswezen vanwege een geweldsgolf. Er zijn onder meer veiligheidstroepen in de gevangenissen geplaatst om de controle over te nemen.

De Hondurese gevangenissen zitten overvol en straatbendes proberen er de macht over te nemen.