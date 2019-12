Het dodental door de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland is maandag verder opgelopen tot zeventien. Een slachtoffer dat met ernstige brandwonden in een ziekenhuis in de stad Auckland lag, is overleden. Nog twee mensen worden vermist.

Begin deze maand kwam de vulkaan White Island tot uitbarsting. Er waren op dat moment zeker 47 toeristen op het vulkaaneiland dat een populaire bestemming voor dagtrips is. Het laatste dodelijke slachtoffer was een toerist.

Dertien mensen waren op slag dood. Ongeveer dertig anderen raakten gewond. De slachtoffers komen uit Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China en Maleisië.

Vorige week werden zes dodelijke slachtoffers geborgen. Twee mensen worden nog vermist. De kans is klein dat zij nog worden gevonden. Volgens experts zijn hun lichamen waarschijnlijk in zee beland.