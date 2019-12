De voormalig premier van Kroatië, Zoran Milanovic, gaat zondag aan kop in de exitpolls voor de presidentsverkiezingen in zijn land. De sociaaldemocraat heeft volgens de peiling 30,8 procent van de stemmen behaald. Op het moment van deze exitpoll is 58 procent van de stemmen geteld.

Milanovic verloor tijdens de vorige verkiezingen in 2015 nipt van de centraal-rechtse Kolinda Grabar-Kitarović, die toen de eerste vrouwelijke president van Kroatië werd. Volgens de exitpoll van zondag staat Grabar-Kitarović op de tweede plaats met 27,5 procent van de stemmen, hoewel zij eerder als grootste kanshebber wordt gezien.

In totaal doen elf kandidaten mee. Huidige president Grabar- Kitarović krijgt niet alleen concurrentie van de voormalig premier, maar ook van de populistische volksmuzikant Miroslav Škoro.

Škoro heeft 23 procent van de stemmen in de huidige peiling. Hij is een onafhankelijke kandidaat die vooral steun krijgt van conservatieve nationalistische stemmers.

De twee kandidaten met de meeste stemmen nemen op 5 januari 2020 deel aan een tweede stemronde.