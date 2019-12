De Mexicaanse geestelijke Marcial Maciel is volgens een zaterdag gepubliceerd rapport schuldig aan het misbruiken van minstens zestig minderjarigen. Ook zouden 32 andere geestelijken zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik.

De in 2008 op 87-jarige leeftijd overleden Maciel heeft in 2006 door paus Benedictus XVI al een verbod gekregen op het in het openbaar spreken of de mis opdragen. Dit was het gevolg van jarenlange beschuldigingen van misbruik aan het adres van de priester.

Tot een juridische vervolging is het nooit gekomen. Maciel overleed voordat er een rechtszaak tegen hem kon worden gestart. Hij was de grondlegger van Legionairs van Christus, een ultraconservatieve beweging.

175 gevallen van misbruik

In het zaterdag verschenen rapport wordt hij samen met 32 andere geestelijken genoemd in verband met in totaal 175 gevallen van misbruik.

Vijf van de vermeende daders zijn inmiddels overleden, een is veroordeeld en tegen een ander loopt momenteel een rechtszaak. Wat er met de 25 anderen gebeurt of is gebeurd, is onduidelijk.

Maciel heeft altijd ontkend

Maciel is in het verleden al regelmatig beschuldigd van misbruik. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in de jaren veertig tot en met zestig van de vorige eeuw. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

De voormalige geestelijke behoort tot een bekende Mexicaanse katholieke familie. Twee oudooms van Maciel waren bisschoppen in het Latijns-Amerikaanse land.