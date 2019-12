De Afghaanse president Ashraf Ghani heeft eind september opnieuw de presidentsverkiezingen in Afghanistan gewonnen. Dit keer kreeg hij 50,6 procent van de stemmen, blijkt uit een voorlopige exitpoll die zondag werd gepresenteerd door het verkiezingscomité.

Ghani werd gezien als de grote favoriet bij de presidentsverkiezingen van eind september. De bevolking kon kiezen uit maar liefst twintig kandidaten. Met meer dan de helft van de stemmen concludeerde het verkiezingscomité dat Ghani daarmee de verkiezingen heeft gewonnen, al kan de definitieve uitslag nog anders uitvallen.

Ghani's grootste tegenstander, regeringsleider Abdullah Abdullah, kreeg volgens de exitpoll ruim 39 procent van de stemmen.

De presidentsverkiezingen verliepen redelijk rustig. Met 1,9 miljoen stemmers was de opkomst laag. Dat kwam onder meer door dreigementen van de Taliban, meerdere kleine aanvallen en ongeregeldheden bij de stembureaus. Deze hebben aan twee agenten en een burger het leven gekost. Daarnaast zijn er 37 gewonden gevallen.

Bij de parlementsverkiezingen in oktober 2018 kwamen 130 mensen om het leven door aan de verkiezingen gerelateerd geweld. Honderden anderen raakten gewond.

Een paar dagen voor verkiezingen ontsnapte president Ghani nog aan een aanslag door de Taliban. De Verenigde Staten is met de Taliban in gesprek om in het land de vrede te bewaren in ruil voor het terugtrekken van Amerikaanse troepen. De Afghaanse regering doet niet mee aan die gesprekken.