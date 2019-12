Het Cubaanse parlement heeft zaterdag ingestemd met de benoeming van Manuel Marrero Cruz als minister-president. Marrero Cruz wordt de eerste premier van het land in meer dan vier decennia.

De Cubaanse president Miguel Diaz-Canel droeg de ex-minister van toerisme aan voor de baan.

Cuba had eerder tot 1976 een minister-president. De positie werd opgeheven toen de toenmalige premier, Fidel Castro, de Communistische partij van Cuba ging leiden. Hij wilde zoveel mogelijk macht bij de president neerleggen.

Eerder dit jaar werd in Cuba een nieuwe constitutie aangenomen in een poging om de macht van de president te decentraliseren. Ook de positie van premier werd hiermee opnieuw ingevoerd.

De rol van de minister-president wordt in Cuba anders ingevuld dan in veel andere landen. Cruz neemt enkele taken van de president over. Zo gaat hij het kabinet overzien en beleid implementeren. Volgens lokale media zal hij de 'administratieve rechterhand' van de Cubaanse President zijn.

Diaz-Canel volgde in 2018 Raul Castro, de broer van Fidel Castro, op als leider van Cuba.

Volgens critici blijven de Communistische partij en het leger de enige instituties op het eiland met daadwerkelijke invloed.