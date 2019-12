Door noodweer in Spanje, Portugal en Frankrijk zijn de afgelopen dagen minstens acht doden gevallen. De regio kampt met hevige overstromingen en de infrastructuur is grotendeels ontregeld.

Door het noodweer stijgt het water en overstromen rivieren.

In Spanje zijn de afgelopen dagen zes doden gevallen als gevolg van de heftige weersomstandigheden. De andere twee doden vielen in Portugal.

Zaterdag kwam een Zuid-Koreaanse vrouw om in het leven in Madrid, nadat ze onder vallend puin terecht kwam.

In de zuidelijke provincie Granada kwam een man om het leven, nadat zijn auto door het water werd meegesleurd.

Ook een Nederlander overleden

Afgelopen vrijdag overleed ook een Nederlandse man, doordat hij tijdens het noodweer verdronk. De man zou aan het kitesurfen zijn geweest in Andalusië, een regio in het zuiden van Spanje.

Ook zijn er stroomkabels gebroken en is het trein- en vliegverkeer in de regio ontregeld. In Frankrijk hebben momenteel nog steeds 10,000 huishoudens geen stroom.

In de Spaanse regio Galicië zaten ongeveer 8.000 mensen een tijd lang zonder stroom. Minstens 27 vluchten werden geannuleerd of moesten uitwijken naar andere delen van Spanje en Portugal.

Er wordt in het zuiden van Europa de komende dagen nog meer stormachtig weer en hevige regenval verwacht.