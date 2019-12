Franse militairen hebben 33 militanten gedood in Mali, meldt de Franse president Emmanuel Macron zaterdag. Volgens het Franse leger waren de militanten onderdeel van een aan Al Qaeda gelieerde groep.

Bij de missie zijn ook twee gegijzelde Malinezen vrijgelaten, aldus Macron.

De operatie vond plaats nabij de Mauritiaanse grens, ongeveer 150 kilometer ten noordwesten van de stad Mopti. Er werden grondtroepen, aanvalshelikopters en een drone ingezet.

Frankrijk, de voormalige koloniale macht in Mali, heeft meer dan 4.500 militairen gestationeerd in het Afrikaanse land. De militairen helpen in de Sahelregio in de strijd tegen jihadisten, die de laatste jaren veel aanslagen hebben gepleegd in het gebied.

Eind november kwamen dertien Franse militairen om het leven bij een helikopterongeval tijdens een antiterrorismemissie in Mali.