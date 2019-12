Bij aanhoudende demonstraties in India zijn in de afgelopen tien dagen negentien mensen overleden en vijftienhonderd mensen aangehouden. Duizenden betogers zijn de straat op gegaan om hun onvrede te uiten over een wet die islamitische ongedocumenteerde migranten geen recht geeft op burgerschap.

De Indiase regering nam de omstreden wet op 11 december aan. Sindsdien gaan ontevreden staatsburgers in India de straat op. Het zijn de hevigste protesten in India sinds 2014, toen de hindoenationalistische Narendra Modi premier werd. Op vrijdag alleen kwamen er al zes mensen om het leven. Honderden agenten en betogers zijn gewond geraakt gedurende de demonstraties.

Volgens de regering zal de wet niet worden ingetrokken. Een aantal lokale regeringen van deelstaten zegt de implementatie van de wet in hun regio's tegen te gaan.

Om de betogingen te onderdrukken heeft de regering verschillende maatregelen genomen. Zo is er een avondklok van kracht en volgens activisten heeft de politie woningen binnengevallen. Ook legde de regering het mobiele netwerk op verschillende plaatsen in het land plat.

President Modi is zaterdag samengekomen met zijn ministers om veiligheidsmaatregelen te bespreken, meldt persbureau Reuters.

14 procent Indiase bevolking is moslim

De demonstranten vinden de nieuwe wet racistisch en het seculiere karakter van de Indiase grondwet aantast. De wet maakt het makkelijker voor niet-moslims om het Indiaas staatsburgerschap aan te vragen. 14 procent van de Indiase bevolking is moslim.

Dit percentage was ooit hoger, maar sinds India en Pakistan van elkaar scheidden in 1947 vond er een massale volksverhuizing plaats.

Spanningen tussen Indiase moslims en hindoes zijn in de afgelopen maanden verergerd door meerdere beslissingen van de hindoenationalistische regering. President Modi nam de autonome status van de met Pakistan betwiste staat Kasjmir af en de regering liet een hindoetempel bouwen op een voor Indiase moslims gevoelige plek.