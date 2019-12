Minstens achttien gevangenen zijn vrijdag in Honduras om het leven gekomen bij grote vechtpartijen in een gevangenis. Zestien gedetineerden raakten gewond. Het is volgens persbureau Reuters een van de ergste gevallen van gevangenisgeweld in de geschiedenis van het Centraal-Amerikaanse land.

Na de uitbraak van de vechtpartijen zijn veiligheidstroepen de gevangenis binnengegaan om de orde te herstellen.

De regering van Honduras riep woensdag de noodtoestand in het nationale gevangenissysteem uit vanwege een golf van geweld. Als onderdeel van deze noodtoestand zijn veiligheidstroepen in gevangenissen geplaatst om er de controle over te nemen.

Dit was nog niet gebeurd in de gevangenis van de noordelijke havenstad Tela, waar het dodelijke geweld vrijdag plaatsvond.

De gevangenissen in Honduras zitten overvol en straatbendes proberen er de macht over te nemen.