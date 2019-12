De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft vrijdag uitgehaald naar journalisten die hem vragen stelden over zijn zoon Flavio, meldt The Guardian. Tegen zijn zoon loopt een onderzoek wegens corruptie en witwassen.

Bolsonaro zou onder meer tegen een journalist van de krant O Globo hebben gezegd dat hij "er homoseksueel uitziet". De president heeft vaker conflicten O Globo, een van de bekendste Braziliaanse kranten.

Het is ook niet de eerste keer dat de radicaalrechtse president van Brazilië homofobische uitspraken doet. Hij gaf eerder aan trots te zijn dat hij homofoob is.

Door de journalisten aan te vallen zou de president hebben geprobeerd de aandacht van zijn zoon af te halen, naar wie momenteel een juridisch onderzoek loopt.

De zoon van Bolsonaro, Flavio, is een senator in het Braziliaanse hogerhuis. Het Openbaar Ministerie van Brazilië verdenkt hem van het witwassen van ongeveer 500.000 euro door middel van ontroerendgoedtransacties en via een chocoladewinkel in Rio de Janeiro. Ook zou de familie van Bolsonaro connecties hebben met de maffia in die stad.

Als onderdeel van zijn verkiezingsprogramma beloofde Bolsonaro vorig jaar dat hij als president hard op zou treden tegen corruptie.