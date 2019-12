In de Amerikaanse staat New York zijn de afgelopen dagen 96 mensen opgepakt die lid zouden zijn van de gevaarlijke bende MS-13, meldt The New York Times vrijdag. Ze worden verdacht van onder meer geweld- en drugsdelicten.

Nog nooit eerder werden er zo veel leden van de bende gearresteerd. In de afgelopen twee jaar werden in totaal ongeveer 230 leden van MS-13 gearresteerd in de Verenigde Staten en El Salvador.

De verdachten zijn aangeklaagd voor onder meer zeven moordcomplotten. Ook werden tijdens de arrestaties onder meer 10 kilo cocaïne en duizend fentanylpillen gevonden.

MS-13 werd in de jaren tachtig opgericht in Los Angeles. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft MS-13 zeker 30.000 leden, verspreid over onder meer El Salvador, Guatemala, Honduras en Mexico.

In de VS telt MS-13 achtduizend leden. De bende is betrokken bij moorden, afpersing, drugssmokkel en mensenhandel. Sinds 2016 werden zeker 28 moorden in de Verenigde Staten in verband gebracht met de bende. In 2012 werd de bende gekenmerkt als een van de gevaarlijkste criminele organisaties ter wereld.

De bende staat sindsdien op een lijst die het mogelijk maakt de organisatie financieel aan te pakken. Zo heeft de VS de mogelijkheid om beslag te leggen op bezittingen van de organisatie en om Amerikaanse bedrijven en burgers te verbieden zaken te doen met leden van MS-13.

De groep wordt door de Amerikaanse president Donald Trump regelmatig benoemd als argument voor een streng immigratiebeleid. Dat herhaalde hij vrijdag op Twitter nog eens in een reactie op de arrestaties.