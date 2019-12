Bij een huiszoeking in het huis van een kinderpornoverdachte in het Duitse Recklinghausen, is een 15-jarige jongen die al twee jaar werd vermist aangetroffen. Dat melden Duitse media vrijdag.

De jongen was volgens de Duitse krant Die Welt al zo'n twee jaar vermist en werd aangetroffen in een kast waar hij zich had verstopt.

De vermiste jongen zou twee jaar eerder zijn verdwenen van een woongroep waar hij verbleef. Volgens de Duitse politie zijn er aanwijzingen dat de jongen al een langere tijd bij de man verbleef. Ook zouden er aanwijzingen zijn dat de jongen niet vast werd gehouden.

De 44-jarige man, bij wie de 15-jarige thuis werd aangetroffen, wordt ervan verdacht kinderporno te hebben verspreid en is direct aangehouden. Volgens Die Welt was er ook een 77-jarige man in het pand aanwezig ten tijden van de huiszoeking. Het zou gaan om de vader van de 44-jarige man.