Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag gaat een volwaardig onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden instellen. Mogelijk vloeien hier aanklachten tegen Israeliërs of Palestijnen uit voort, meldt hoofdaanklager Fatou Bensouda in een persbericht.

De hoofdaanklager zegt "zich ervan vergewist te hebben dat er oorlogsmisdaden gepleegd zijn of worden in de Westoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook".

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu reageert dat het ICC geen recht heeft om de Palestijnse gebieden te onderzoeken. Hij zegt dat het ICC enkel zaken kan onderzoeken wanneer die zijn voorgedragen door soevereine staten. "Maar er heeft nooit een Palestijnse staat bestaan."

Er loopt sinds 2015 al een vooronderzoek naar de zaak bij het ICC. Volgens Bensouda is er genoeg informatie gewonnen om nu een volwaardig onderzoek in te stellen. Bensouda heeft bij rechters een verzoek ingediend om te onderzoeken of het ICC inderdaad deze zaak mag aanpakken.

Het ICC heeft het recht om zaken met betrekking tot oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid op grondgebied van de 123 landen die bij het Gerechtshof zijn aangesloten te behandelen.

Hoewel Israël niet bij het ICC is aangesloten, is de Palestijnse Autoriteit - het semiautonome bestuur van de door Israël bezette Westoever - dat wel.