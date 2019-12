De Amerikaanse diplomantenvrouw Anne Sacoolas wordt vervolgd voor het doodrijden van de negentienjarige Harry Dunn in het Verenigd Koninkrijk. Het besluit van het Britse openbaar ministerie is vrijdag bekendgemaakt.

De aanrijding vond eind augustus plaats bij een basis van de Amerikaanse luchtmacht in het Engelse graafschap Northamptonshire. Sacoolas botste met haar auto tegen de motor die door Dunn werd bestuurd. De man overleed korte tijd later.

Sacoolas vertelde de politie direct dat ze aangeslagen was en volledig wilde meewerken aan het onderzoek. Ook vertelde ze geen plannen te hebben om het land te verlaten, maar vertrok niet veel later alsnog naar de Verenigde Staten. De vrouw verblijft sindsdien in haar thuisland.

In Groot-Brittannië kan de veroorzaker van een dodelijk ongeluk door gevaarlijk rijgedrag maximaal veertien jaar cel krijgen.