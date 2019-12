Nieuw-Zeelanders leverden het afgelopen half jaar ruim 56.000 vuurwapens en 188.000 wapenonderdelen in, meldt AFP. Vrijdag eindigde de terugkoopregeling die de overheid in juli opzette naar aanleiding van de dodelijke schietpartijen in twee moskeeën in Christchurch op 15 maart.

Bij de aanslagen schoot de 29-jarige Australiër Brenton Tarrant 51 gelovigen dood. De schietpartijen leidden vrijwel direct tot een aanscherping van de Nieuw-Zeelandse wapenwet en een verbod op aanvalsgeweren en semiautomatische wapens.

Ook volgde een terugkoopregeling, waarbij wapeneigenaren zonder problemen wapens en onderdelen konden inleveren bij de autoriteiten. Om de eigenaren te compenseren stelde de overheid een bedrag beschikbaar van 208 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar (120 miljoen euro). Het bedrag dat mensen kregen, was afhankelijk van de staat waarin de wapens verkeerden.

Volgens de politie kent de inleveractie geen vervolg. Wie nu nog een verboden wapen in bezit heeft, riskeert een boete en een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. De ingeleverde wapens worden vernietigd.

De belangenorganisatie voor vuurwapenhouders schat dat er ongeveer 170.000 verboden vuurwapens in Nieuw-Zeeland zijn en dat minder dan een derde daarvan illegaal is verzameld. Het is echter onduidelijk hoe de organisatie op deze getallen is gekomen, aangezien Nieuw-Zeeland sinds 1982 geen vuurwapenregister meer bijhoudt.

Tarrant kocht een aantal wapens online bij een wapenwinkel in Christchurch. Het militaire wapen dat hij gebruikte, kocht hij elders. De verdachte staat in mei 2020 voor de rechter. Hij ontkent schuldig te zijn.