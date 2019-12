De Australische premier Scott Morrison heeft zijn excuses aangeboden nadat hij op vakantie ging tijdens de bosbranden die al weken woeden in zijn thuisland, meldt The Guardian.

Door de ophef die ontstond door de vakantie keert Morrison twee dagen eerder dan gepland terug naar huis. Naar verwachting komt hij zaterdag aan in Australië.

Morrison zegt in een verklaring niemand te hebben willen kwetsen door op vakantie te gaan. De premier zou met zijn familie naar Hawaï zijn gereisd, omdat hij in januari veel moet reizen voor zijn werk.

In Australië woeden al weken veel bosbranden. Ook is er een aanhoudende hittegolf. Eerder deze week brak Australië meerdere keren het eigen hitterecord. De gemiddelde gemeten temperatuur kwam gisteren uit op 41,9 graden. In de staat New South Wales is de noodtoestand uitgeroepen.

Door de bosbranden kwamen tot nu toe acht mensen om het leven, onder wie twee brandweerlieden. Ook zijn veel huizen verwoest en is er meer dan een miljoen hectare natuur afgebrand.