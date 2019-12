Vijf mannen zijn donderdagavond ontsnapt uit een gevangenis in het Belgische Turnhout, dichtbij de Nederlandse grens. De zoektocht naar de vijf is in volle gang, meldt de lokale politie op Twitter.

De vijf klommen over de muur van de gevangenis tijdens een avondwandeling. Hierbij gebruikten ze geen geweld, zegt woordvoerder van het Belgische Gevangeniswezen Kathleen van de Vijver tegen NU.nl.

Buiten zijn de vijf mannen ontsnapt in een vluchtauto, die daar op hen wachtte. Op dit moment is er nog geen signalement van de vluchtauto bekend.

Ook kan er volgens De Vijver nog niets gezegd worden over de identiteit van de ontsnapte gevangenen, of waarvoor ze veroordeeld zijn.

In de justitiële inrichting worden ook gevangenen gehuisd met psychiatrische problematiek, de zogeheten 'internering'. Hier vielen de gevangenen niet onder, aldus De Vijver.

Klopjacht in volle gang

Op Twitter schrijft de politie dat de zoekactie in volle gang is en waarschuwt burgers geen actie te ondernemen als ze denken de ontsnapte gevangenen te hebben opgemerkt.

Korpschef Roger Leys van de politie Regio Turnhout zei eerder tegen Nieuwsblad dat er "zware jongens" tussen de ontsnapte mannen zitten.