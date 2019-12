De sjiitische beweging Hezbollah en haar bondgenoten hebben donderdag Hassan Diab voorgedragen als nieuwe minister-president van Libanon. Hij wordt belast met de moeilijke taak om een regering te vormen in Libanon, waar al twee maanden lang massaprotesten tegen de politieke elite plaatsvinden.

Libanon bevindt zich in een zware economische malaise en heeft te maken met de grootste protesten in decennia. Het parlement was op zoek naar een nieuwe minister-president sinds oud-premier Saad Al Hariri op 29 oktober zijn ontslag indiende. Dit deed hij naar aanleiding van de betogingen.

De partijloze technocraat Diab is een professor aan de Amerikaanse universiteit in Beiroet en wordt gesteund door een meerderheid in het parlement, bestaande uit Hezbollah, Amal en FPM. Hij was van 2011 tot 2014 onderwijsminister, maar was tot nu toe relatief onbekend.

Oorspronkelijk leek Hariri voorgedragen te worden voor een derde termijn, vanwege de steun die hij ontving van de soennitische partijen. Hij trok zijn kandidatuur echter woensdag in. Zijn partij zegt niet in de volgende regering te willen zitten. Hariri blijft wel aan als interim-premier.

Diab krijgt te maken met twee grote uitdagingen

Diab zegt met spoed een hervormingen te willen doorvoeren en zich te zullen richten op de problemen die betogers hebben aangekaart. Hem staan echter zeker twee grote uitdagingen te wachten. Zo wordt het voor de nieuwe premier moeilijk om een regering te vormen. Hoewel Diab een soenniet is, geniet hij namelijk geen steun van de soennitische partijen.

Daarnaast heeft Libanon westerse financiële steun hard nodig, maar komt deze mogelijk in gevaar met een regering die door Diab geleid wordt. Hij is namelijk naar voren geschoven door Hezbollah, die door de Verenigde Staten wordt aangemerkt als een terroristische organisatie. Mogelijk zullen de sancties die voor Hezbollah gelden, worden uitgebreid naar heel Libanon.

Afgelopen week botsten aanhangers van Hezbollah en Amal op gewelddadige wijze met het Libanese leger, nadat er naar verluidt een video rondgegaan zou zijn waarin sjiieten beledigd werden. In het weekend hiervoor raakten tientallen mensen gewond in Beiroet toen ze meededen aan een groot protest tegen de regering en botsten met ordetroepen.