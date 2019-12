De Italiaanse politie heeft donderdagochtend 334 verdachten opgepakt bij een historische operatie tegen maffiaorganisatie 'Ndrangheta. Onder de verdachten zijn onder meer een oud-parlementariër, een politiecommandant, advocaten en accountants.

Het gaat om een van de omvangrijkste acties tegen de maffia in de geschiedenis van Italië. Volgens Italiaanse aanklagers laat de operatie de groeiende reikwijdte van de 'Ndrangheta zien. Die zou de beroemde maffiabende Cosa Nostra voorbijgestreefd zijn als een van de machtigste criminele organisaties in het land en een van de grootste ter wereld.

Bij de actie werden 2.500 agenten ingezet, met name in de plaats Vibo Valentia in de regio Calabrië. Sommige verdachten werden opgepakt in Duitsland, Zwitserland en Bulgarije. Verdachten werden gearresteerd op verdenking van onder meer witwassen, moord, afpersing, financiële misdrijven en lidmaatschap van een maffiaorganisatie.

Rechercheurs stellen dat de bende inmiddels de grootste verkoper van cocaïne in Europa is. Professionals zouden ingezet worden om grote hoeveelheden geld te witwassen. "Allemaal mensen die banen hadden en zich niet in dienst hoefden te stellen van de 'Ndrangheta", zegt Nicola Gratteri, die het politieonderzoek leidt.

Boven- en onderwereld raken vermengd

Een greep uit aanhoudingen toont een verstrengeling van de boven- en onderwereld in het Zuid-Europese land. Zo arresteerde de politie Giancarlo Pittelli, een voormalige parlementariër van Forza Italia (de partij van oud-president Silvio Berlusconi). Ook zijn advocaten, accountants, rechtbankmedewerkers, regionale overheidsfunctionarissen, een burgemeester en een politiecommandant opgepakt.

Volgens Gratteri gaat het om de grootste actie tegen de maffia in Italië sinds een soortgelijke operatie in Sicilië in 1984. Deze leidde tot het zogeheten proces van Palermo, waarin meer dan 450 leden van de Cosa Nostra voor de rechter zijn verschenen.

Bij de operatie werden donderdag ook een aantal geheimen van de 'Ndrangheta ontdekt. Zo is een pizzino aangetroffen, een stukje papier dat bij de maffia gebruikt wordt voor communicatie op hoog niveau. Hierop stond een zin die aspirant-leden moeten herhalen voordat ze promotie krijgen binnen de 'Ndrangheta, aldus The Guardian.

De zin bevat een citaat van drie ridders uit de zeventiende eeuw die - zoals de legende wil - de Cosa Nostra in Sicilië, de Camorra in Campanië en de 'Ndrangheta in Calabrië oprichtten.