Bij een schietpartij nabij het hoofdkwartier van de Russische veiligheidsdienst FSB in Moskou is donderdag zeker één dode gevallen, melden Russische autoriteiten. Lokale media spreken over meerdere doden, maar dat is nog niet bevestigd. Eén schutter is door de Russische politie neergeschoten. De FSB noemt de schietpartij een terroristische aanslag.

Het dodelijke slachtoffer was een medewerker van de veiligheidsdienst. Daarnaast zouden vijf mensen gewond zijn geraakt.

Het Russische ministerie van Gezondheid liet aan persbureau Interfax weten dat twee medewerkers van de veiligheidsdienst zwaargewond zijn.

Een groot gebied rondom het gebouw is afgezet door de politie en omstanders wordt gevraagd afstand te houden. Meerdere media melden dat er nog twee schutters actief zijn. Die zouden automatische wapens gebruiken.

Een verslaggever van persbureau Reuters meldt dat er in het gebied nog schoten te horen zijn. Op beelden op sociale media is te zien hoe zwaarbewapende agenten door de straten van Moskou lopen.

De schietpartij vond plaats terwijl de Russische president Vladimir Poetin in het Kremlin een toespraak hield over de jaarlijkse feestdag van de Russische veiligheidsdiensten. De medewerkers van de diensten hebben op die dag vrij.