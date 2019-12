De Brexit op 31 januari is de topprioriteit van de regering van Boris Johnson. Dat benoemde koningin Elizabeth donderdag tijdens haar speech bij het officiële aantreden van het nieuwgekozen Britse parlement.

Daarnaast gaat de Britse regering zich inzetten voor onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord met de Europese Unie en andere wereldeconomieën.

Andere belangrijke beleidspunten uit de speech van de vorstin zijn het versterken van het publieke zorgstelsel, de National Health Service (NHS) en het verbeteren van het immigratiestelsel. Het nieuwe immigratiestelsel moet "modern en eerlijk" zijn en is gebaseerd op een puntensysteem.

Tevens zal de regering van Johnson stappen nemen om de broeikasgassen in het land te verminderen, zodat het Verenigd Koninkrijk in 2050 voldoet aan het wereldwijd vastgelegde doel.

Tweede 'Queen's Speech' in twee maanden tijd

De speech die koningin Elizabeth woensdag gaf wordt ook wel de 'Queen's Speech' genoemd en is het traditionele begin van het parlementaire jaar. De rede wordt door het kabinet geschreven.

Het is de tweede keer in twee maanden tijd dat koningin Elizabeth de speech voorleest. Dat het de tweede keer is, komt door de Britse parlementsverkiezingen die vorige week plaatsvonden. De Conservatieven wonnen deze overtuigend.