De Catalaanse premier Quim Torra is donderdag door het hooggerechtshof veroordeeld voor het niet opvolgen van bevelen van de kiesraad. Hij mag vanwege zijn ongehoorzaamheid achttien maanden geen publieke ambt bekleden.

De leider van de regionale regering kan nog in beroep tegen het vonnis van het hof. In dat geval kan het nog maanden duren voordat de straf in werking treedt en Torra dus gedwongen wordt af te treden.

Bij de Europese en lokale verkiezingen eerder dit jaar hingen gele linten op en in diverse overheidsgebouwen. Met deze symbolen wordt steun geuit aan inmiddels veroordeelde Catalaanse politici die strijden voor de onafhankelijkheid van de Spaanse regio.

Het openbaar ministerie besloot Torra te vervolgen, omdat ze vindt dat separatistische symbolen ongepast zijn gedurende verkiezingen. Ze zien de vertoning van de linten als een aantasting van de neutraliteit van de overheid.

Voordat het openbaar ministerie besloot over te gaan op de vervolging, had de kiesraad Torra al meerdere malen opgeroepen de symbolen te verwijderen. Maar dat weigerde hij uit respect voor de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren.

Torra verklaarde ook dat hij de bevelen van de kiescommissie niet had opgevolgd, omdat ze niet in overeenstemming waren met een door het Catalaans parlement aangenomen resolutie. Ook zei hij dat de betekenis van de gele linten op verschillende manieren te interpreteren is.