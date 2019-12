In een poging de protesten in het land een halt toe te roepen, heeft de Indiase regering donderdag het mobiele netwerk platgelegd en een samenscholingsverbod in een aantal grote steden ingesteld. Het is al dagen onrustig in het land nadat het Indiase hogerhuis op 11 december een controversiële burgerschapswet goedkeurde.

De maatregelen moeten voorkomen dat het donderdag opnieuw onrustig wordt in de grote Indiase steden. Daar vielen de afgelopen dagen al meer dan honderd gewonden tijdens protesten.

Volgens de BBC zijn de afgelopen dagen honderden demonstranten opgepakt. Hoeveel demonstranten er precies zijn opgepakt, is niet bekend. Een woordvoerder van de politie reageerde zondag niet op vragen, zegt persbureau Reuters.

Sinds het Indiase hogerhuis op 11 december een controversiële burgerschapswet goedkeurde, is het onrustig in het land. De nieuwe wet stelt dat boeddhisten, christenen, hindoes, jaïnisten, Parsi's en sikhs die voor 2015 uit Afghanistan, Bangladesh en Pakistan zijn gevlucht de Indiase nationaliteit kunnen krijgen. Moslims hebben daar geen recht op.

De wet roept veel weerstand onder de Indiase bevolking op. Critici stellen dat premier Narendra Modi met de nieuwe wet de seculiere grondwet van India ondermijnt. Volgens hen bewijst de wet van Modi dat hij van India een hindoestaat wil maken.

Zelf zegt Modi dat hij met de wet minderheden in buurlanden wil beschermen.