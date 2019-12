De premier van de Australische staat New South Wales, Gladys Berejiklian, heeft de noodtoestand uitgeroepen, meldt The Sydney Morning Herald. In de staat woeden veel bosbranden door een aanhoudende hittegolf.

Berejiklian roept de noodtoestand uit op last van de lokale politie. Volgens de premier gaat de staat een grimmige, onzekere periode in.

Het is de tweede keer deze maand dat in New South Wales de noodtoestand wordt uitgeroepen. De noodtoestand geldt zeven dagen.

In Australië woeden al weken bosbranden door een hittegolf. Dinsdag verbrak Australië het eigen hitterecord. De gemiddelde temperatuur was toen 40,9 graden Celsius.

De verwachting is dat de hitte deze week nog intenser zal worden. Het hitterecord wordt dan naar alle waarschijnlijkheid opnieuw verbroken.

Ook waarschuwt de lokale brandweer dat de bosbranden zich snel kunnen verspreiden door de harde wind die wordt verwacht. Dit maakt het vuur onvoorspelbaar.