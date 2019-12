Marc Heijl vraagt: Ik lees in uw liveblog dat McConnell zou hebben gezegd dat hij deze week de begindatum van het proces in de senaat wil aankondigen. Maar is het niet zo dat dat proces pas kan worden gevoerd als het Huis de artikelen formeel naar de Senaat heeft gestuurd voor berechting? Wat als dat niet gebeurt, en het Huis wel voor impeachment stemt, maar eerst nog verder onderzoekt en later met nog meer bewijs of extra artikelen komt, en dus gewoon nog niets doorstuurt?



Antwoord: De twee aanklachten die er nu liggen, zijn opgesteld en na stemming aangenomen door het justitiecomité. Die zullen de basis vormen van de rechtszaak in de Senaat. Daar kunnen dan geen nieuwe articles of impeachment aan worden toegevoegd. De Democraten hebben hun koers wat dat betreft vastgezet.



Of de aanklagers (impeachment managers die door het Huis worden aangesteld) en de verdediging nieuwe getuigen mogen horen of nieuwe documenten mogen opvragen als deel van de rechtszaak is uiteindelijk aan de Republikeinse meerderheid.



Door de politieke verhoudingen in het Huis, lijdt het weinig twijfel dat Trump in staat van beschuldiging wordt gesteld. De kopstukken van beide partijen in de Senaat gaan daar in hun voorbereidingen al weken vanuit.