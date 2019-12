Hallo en welkom op dit liveblog. Mijn naam is Matthijs le Loux en ik zal je vanmiddag en vanavond op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Daar wordt gedebatteerd over de twee aanklachten die de basis zullen vormen voor een rechtszaak in de Senaat. Vanwege de Democratische meerderheid in het Huis is het welhaast zeker dat deze articles of impeachment zullen worden aangenomen. Het leiderschap van de Democratische en Republikeinse partijen onderhandelt over hoe de rechtszaak vorm zal krijgen.



Wat kunnen we vandaag verwachten? Reken op een debat met veel emotie en politiek theater en verwacht veel vertragingen door Republikeinse tegenwerking. Het is niet helemaal zeker dat er vandaag wordt gestemd: als het debat tot ver in de Amerikaanse avond voortduurt, kan worden besloten de stemming door te schuiven naar donderdag.



