Een overgrote meerderheid van het Europees Parlement heeft woensdag een resolutie aangenomen waarin Polen wordt veroordeeld voor het instellen van tientallen 'lhbti-vrije zones'. Met deze maatregel willen meer dan tachtig Poolse gemeenten de aanwezigheid van lhbti's demotiveren en afkeuren.

Met de resolutie wordt door het Europees parlement veroordeeld dat de Poolse conservatieve regeringspartij PIS dit beleid van de steden toestaat en zelfs stimuleert.

Het 'beleid' om deze zones in te stellen heeft overigens geen rechtsgeldigheid, dus homo's en lesbiennes kunnen niet daadwerkelijk uit de steden worden geweerd.

Maar critici stellen dat deze vorm van beleid wel haat en zelfs agressie jegens lhbti's aanwakkert. De regeringskrant Gazeta Polska deelde zelfs stickers uit met anti-lhbti-symbolen om te verspreiden in de steden die de nieuwe regels hebben ingesteld.

Resolutie is ook signaal aan andere anti-lhbti-landen

De Europese Unie wil dat Poolse scholen lhbti-rechten onder de aandacht van Poolse leerlingen gaan brengen en beklemtoont dat op geen enkele manier Europese subsidies voor het "discriminatoire beleid" mogen worden gebruikt.

De resolutie was mede geïnitieerd door D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld. Zij noemt het instellen van de zones een "fundamentele schending van mensenrechten". Zij wil dat Europa met de resolutie een sterk signaal afgeeft, ook naar andere lidstaten die lhbti-rechten niet hoog in het vaandel hebben staan, zoals Hongarije.

Ook GroenLinks en de VVD hebben de lhbti-vrije zones in Polen nadrukkelijk gehekeld.

FVD onthield zich van stemming, SGP stemde tegen

Forum voor Democratie (FVD), dat samen met PIS in de eurosceptische fractie ECR in het Europees Parlement zit, onthield zich van stemming. "Wij zijn wel voor homorechten, maar vinden dat landen dit soort gemeentelijk beleid zelf mogen bepalen", licht een woordvoerder van het FVD toe.

De SGP, die ook lid is van de ECR, stemde tegen de resolutie. "De SGP is tegen discriminatie", zegt SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. "Maar nog belangrijker is dat de EU zich niet moet bemoeien met dit soort lokale zaken."

'PIS zoekt zondebok en verlangt terug naar rechtenloze tijden'

De Poolse regeringspartij PIS heeft de laatste jaren veel stemmen geworven met uitspraken over "traditionele normen en waarden", wat in de praktijk een inperking van lhbti- en vrouwenrechten betekent.

"PIS zoekt een zondebok waar alle boze burgers hun pijlen op kunnen richten", stelde D66-Europarlementariër In 't Veld onlangs in De Nieuws BV op NPO Radio 1. "De kiezers verlangen naar vroeger, toen vrouwen en homo's nog geen gelijke rechten hadden. De partij verdedigt dit standpunt met de stelling dat homoseksualiteit een 'ideologie' is die Europa het land oplegt en die de nationale streng-christelijke identiteit bedreigt.