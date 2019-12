De politie in Antwerpen is op zoek naar de sinds 8 december vermiste Nederlander Max Meijer (23). De man verdween tijdens een avond uit in de stad en nu zijn beelden opgedoken van een onbekend persoon die mogelijk Meijers jas over zijn arm heeft, bevestigt een politiewoordvoerder woensdag aan NU.nl.

In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 december heeft Meijer zijn auto geparkeerd in de stad, na met een vriend op stap te zijn geweest. Ze wilden nog iets eten bij een pitazaak.

Hij heeft volgens familie en vrienden niet de gewoonte om veel te drinken, en ook op camerabeelden is te zien dat de man nog een vast loopje heeft. De vrienden zijn na het eten uit elkaar gegaan omdat de vriend van de vermiste nog verder uit wil gaan.

Op camerabeelden is vervolgens te zien dat Meijer in zijn eentje een wandeling maakt. Hier draagt hij zijn beige parka, omdat het koud en regenachtig is en hard waait. Rond 5.45 uur is hij voor het laatst te zien op de beelden. "We zijn dus hard op zoek naar mensen die hem hierna nog hebben zien lopen", aldus de politie in gesprek met NU.nl.

Ook zijn de agenten met spoed op zoek naar de man die om 7.45 uur die ochtend is gefilmd in de stad met een beige parka over zijn arm. "Het kan zijn dat dit de jas van Max is", zo stelt de politie. De hoop is dat de getuige zich meldt en kan uitleggen van wie de jas is of waar hij hem heeft gevonden, omdat dit voor nieuwe aanknopingspunten kan zorgen.

Meijer komt uit het Noord-Brabantse Ossendrecht. Zijn familie en vrienden hebben eerder folders uitgedeeld en de politie in de stad heeft al zoektochten georganiseerd. In het water heeft nog geen zoektocht plaatsgevonden. Dit is, vanwege de stroming, "zoeken naar een speld in een hooiberg".

Max Meijer met zijn jas, de capuchon is opgetrokken tegen de kou en wind. (Foto: Politie Antwerpen)