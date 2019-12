Rick Gates, voormalig campagnemedewerker van de Amerikaanse president Donald Trump, is dinsdag veroordeeld tot 45 dagen cel en een geldboete van 20.000 dollar (17.931 euro).

De 47-jarige oud-lobbyist erkende in 2018 schuldig te zijn aan het witwassen van miljoenen dollars aan lobbyinkomsten uit Oekraïne en liegen tegen de FBI. Gates organiseerde onder meer de inauguratie van Trump.

"Ik heb ernstige spijt van mijn fouten en heb hard gewerkt om ze te herstellen", zei Gates tegen de rechter. Naast de celstraf krijgt Gates drie jaar voorwaardelijk en driehonderd uur taakstraf.

Gates kreeg een flinke strafvermindering dankzij zijn "buitengewone" samenwerking met het openbaar ministerie in onder meer twee grote zaken rondom mogelijke Russische inmenging met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Kroongetuige in twee grote zaken

De oud-lobbyist getuigde na zijn bekentenis in 2018 tegen oud-lobbyisten en politiek adviseurs Roger Stone en Paul Manafort, die vervolgd werden in het kader van het Ruslandonderzoek.

Beiden zijn bekende namen in het politieke circuit van Washington en speelden een belangrijke rol in de verkiezingscampagne van Trump. Stone is een goede vriend en adviseur van Trump en Manafort was Trumps campagneleider.

Stone nadat hij schuldig werd bevonden aan zeven aanklachten, waaronder het belemmeren van de rechtsgang en het beïnvloeden van een getuige. (Foto: Reuters)

Gates deed een belangrijke onthulling

Toen Gates tegen Stone getuigde, deed hij een onthulling die cruciaal is voor het Ruslandonderzoek. Hij vertelde daar dat Trumps campagneteam interesse had geuit in de gehackte e-mails van onder anderen Hillary Clinton, de Democratische presidentskandidaat.

Deze gehackte mails werden in 2016 verspreid door WikiLeaks. De vraag of Trump en zijn campagneteam met WikiLeaks contact onderhielden over de e-mails, was een van de kernvragen van het Ruslandonderzoek. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten zaten Russische spionnen namelijk achter de de hack.

Manafort is veroordeeld tot meer dan zeven jaar celstraf voor belastingfraude, bankfraude en andere misdrijven, waaronder een poging tot het witwassen van 30 miljoen dollar. Het gaat om geld dat Trump verdiende terwijl hij werkte voor een door Rusland gesteunde politieke partij in Oekraïne.

Stone hoort in februari zijn straf. Hij is veroordeeld voor het liegen tegen het Amerikaanse Congres over zijn contacten met WikiLeaks en het beïnvloeden van een getuige.

Manafort wordt naar een zitting gebracht in de rechtszaal van New York (Foto: Reuters)