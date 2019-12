Het Pakistaanse gerechtshof heeft oud-president Pervez Musharraf dinsdag ter dood veroordeeld vanwege hoogverraad. Musharraf riep in 2007 de noodtoestand uit en stelde daarmee de grondwet buiten werking.

In 2007 riep Musharraf de noodtoestand uit nadat er weerstand tegen zijn manier van regeren ontstond. Daarmee stelde hij de grondwet buiten werking; diezelfde grondwet stelt dat dat gelijkstaat aan hoogverraad.

Door de noodtoestand uit te roepen, heeft Musharraf hoogverraad gepleegd, concludeert het gerechtshof derhalve. Daarop staat in Pakistan de doodstraf.

In 2013 werd de oud-president door de rechtbank ook al beschuldigd van hoogverraad.

In een videoboodschap beweert Musharraf dat de rechtszaak tegen hem niet eerlijk is verlopen. "Ik heb het land gediend en beslissingen genomen om het land te verbeteren", zegt hij in de boodschap.

Of Musharraf tegen de uitspraak in hoger beroep gaat, is niet bekend.

Musharraf kwam aan de macht door staatsgreep

Musharraf kwam in 1999 aan de macht door een staatsgreep tegen de toenmalige premier Nawaz Sharif. In 2008 stapte hij op nadat parlementariërs met een afzettingsprocedure hadden gedreigd.

Musharraf ging in ballingschap, maar keerde in 2013 terug naar Pakistan om deel te nemen aan de verkiezingen. Zonder succes, want zijn oude rivaal Sharif won de verkiezingen.