Het afgelopen jaar zijn 49 journalisten vermoord. Dat is het laagste aantal in zestien jaar tijd. Ten opzichte van 2018 gaat het om een daling van 44 procent, meldt Reporters Without Borders (RSF) dinsdag.

Het lagere moordcijfer komt volgens RSF door een daling van het aantal gedode journalisten in oorlogsgebieden. Zo was verslaggeving in conflictgebieden in Syrië, Jemen en Afghanistan dit jaar een stuk minder dodelijk dan in 2018. 17 journalisten in die landen werden dit jaar vermoord tegenover 34 een jaar eerder.

De afgelopen twintig jaar werden jaarlijks gemiddeld tachtig journalisten vermoord. In 2018 werden 63 journalisten gedood.

Hoewel er sprake is van een afname, blijft journalistiek een gevaarlijke beroepsgroep, aldus RSF. Zo zitten op dit moment nog 389 journalisten vast in gevangenissen en werden 57 reporters gegijzeld. Bijna de helft van de gedetineerde journalisten zit vast in China, Egypte of Saoedi-Arabië.

Bovendien blijft het aantal gedode journalisten in vredeslanden gelijk ten opzichte van andere jaren. Zo werden in Mexico net als een jaar eerder tien journalisten vermoord in 2019. In totaal kwamen in Latijns-Amerika veertien journalisten om door geweld, net zoveel als in het Midden-Oosten.

Vorig jaar zijn zelfs meer journalisten in vredesgebieden (59 procent) dan in oorlogsgebieden (41 procent) vermoord.