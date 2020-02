Saïd R., de vermeende rechterhand van Ridouan T., is vermoedelijk aangehouden in Colombia. Dit wordt vrijdag bevestigd door de politie na berichtgeving van De Telegraaf.

De formele identificatie moet nog plaatsvinden, maar de politie laat al weten "naar verwachting hierna te kunnen bevestigen dat het om Saïd R. gaat".

Het is nog niet bekend wanneer R. wordt uitgeleverd. Met de aanhouding zitten alle kopstukken in het Marengo-proces vast.

R. wordt net als T. vervolgd in het Marengo-proces dat draait om meerdere liquidaties en pogingen hiertoe. Het gaat hier om de moorden op Ronald Bakker (2015), Samir Erraghib (2016), Ranko Scekic (2016), Martin Kok (2016) en Hakim Changachi (2017).

Voor zestien verdachten in het Marengo-proces vinden de volgende zittingen op 27 en 28 februari plaats. T.'s zitting volgt op 6 maart in de beveiligde rechtbank De Bunker in het Amsterdamse Osdorp.

Voor zowel R. als T. was een prijs van 100.000 euro uitgeloofd voor de tip die tot de aanhouding leidt. In het geval van T. leidde politiewerk tot de arrestatie en daarom hoefde het tipgeld niet uitgekeerd te worden.